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У політв'язня в РФ Джеппарова виявили пухлину

Новини » Політика     14.01.2020 - 10:37
У політв'язня в РФ Джеппарова виявили пухлину
Ілюстративне фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (humanrights.org.ua)

Через це у нього є скарги на постійний сильний зубний і головний біль

У політв'язня Айдера Джеппарова, якого утримують в СІЗО анексованого Криму, виявили пухлину, через що у нього є скарги на постійний сильний зубний і головний біль. Про це у Telegram повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.

Як повідомила Денисова, пухлина з'явилася на нижній щелепі під правим восьмим нижнім зубом, яка переходить у гортань. Через це він не може відкривати рот і ковтати та має скарги на постійний сильний зубний і головний біль.

"Зазначене суперечить гарантованим нормам статті 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод та пункту 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями від 30.08.1955, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН", - зазначила український омбудсмен.

Денисова також звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою вжити заходів для відновлення прав Джеппарова - провести повне медичне обстеження і надати медичну допомогу.

Нагадаємо, Джеппарова незаконно затримали 10 червня 2019 року по справі "Хізб ут-Тахрір".

У листопаді підконтрольний РФ суд у Криму залишив Джеппарова і ще п'ятьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" під вартою до 5 лютого.

Раніше РБК-Україна писало, що незаконно затриманого кримського татарина Тофіка Абдулгазієва, якого утримують в СІЗО в Сімферополі, зараження крові. Незважаючи на погіршення стану здоров'я, Абдулгазієв не отримує належної медичної допомоги. Зараз він поміщений в "ГБУЗ РК Кримська республіканська клінічна психіатрична лікарня № 1 ім. Н.І. Балабана".

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