У політв'язня Гриба виявили ознаки захворювання Альцгеймера

Павлу Грибу необхідна термінова операція через цироз

У политзаключенного в Росии украинца Павла Гриба обнаружили сиптомы болезни Альцгеймера. Как информирует РБК-Украина, об этом сообщил его отец, Игорь Гриб, в комментарии "Настоящее Время".

По словам Игоря Гриба, на осонове анализов, сделанных российскими медиками, украинский профессор Василий Притула, который лечит Павла Гриба с детства, сделал медицинское заключение о прогрессе болезни Павла.

"У него появилась новая болезнь - начальная стадия цирроза печени. Когда он вчера был у невропатолога, то врач вообще сказал, что там может симптомы болезни Альцгеймера. Жена сказала, что врач был в шоке из-за состояния его здоровья ", - сказал отец политзаключенного.

Игорь Гриб также напомнил, что в 2017 году перед тем, как Павла похитили, он готовился к операции.

"Более чем полтора года он находится за решеткой, там где его били, издевались, где есть постоянное психологическое давление, нечеловеческие условия пребывания и еще болезнь с детства... Он просто умрет, если сейчас срочно не сделать операцию", - подчеркнул Игорь Гриб.

Напомним, посольство США в Украине обеспокоено последними новостями о состоянии здоровья украинского политзаключенного Павла Гриба.

Гриба судят в России за якобы подстрекательство школьницы к теракту. Павел Гриб исчез в августе 2017 года в белорусском Гомеле, позже его нашли в СИЗО в российском Краснодаре.