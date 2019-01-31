У політв'язня Гриба виявили ознаки захворювання Альцгеймера

Фото: Павло Гриб (facebook/Ігор Гриб)

Павлу Грибу необхідна термінова операція через цироз

У політв'язня в Росії українця Павла Гриба виявили сиптоми хвороби Альцгеймера. Як інформує РБК-Україна, про це повідомив його батько, Ігор Гриб, в коментарі "Настоящее Время".

За словами Ігоря Гриба, за аналізами, зроблених російськими медиками, український професор Василь Притула, який лікує Павла Гриба з дитинства, зробив медичний висновок про прогрес хвороби Павла.

"У нього з'явилася нова хвороба - початкова стадія цирозу печінки. Коли він вчора був у невропатолога, то лікар взагалі сказав, що там можливо симптоми хвороби Альцгеймера. Дружина сказала, що лікар був в шоці з-за стану його здоров'я ", - сказав батько політв'язня.

Ігор Гриб також нагадав, що в 2017 році перед тим, як Павла викрали, він готувався до операції.

"Більш ніж півтора року він перебуває за ґратами, там де його били, знущалися, де є постійний психологічний тиск, нелюдські умови перебування і хвороба ще з дитинства... Він просто помре, якщо зараз терміново не зробити операцію", - підкреслив Ігор Гриб.

Нагадаємо, посольство США в Україні стурбоване останніми новинами про стан здоров'я українського політв'язня Павла Гриба.

Гриба судять в Росії за начебто підбурювання школярки до теракту. Павло Гриб зник у серпні 2017 року в білоруському Гомелі, пізніше його знайшли в СІЗО в російському Краснодарі.