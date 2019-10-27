У політв'язня Чапуха діагностували важке захворювання

В українського політв'язня, фігуранта кримської справи "Веджіє Кашка" Асана Чапуха діагностували онкологічне захворювання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Як повідомив адвокат політв'язня Айдер Азаматов, наразі Чапух перебуває під домашнім арештом в орендованій квартирі. У політв'язня було діагностовано рак, зараз він проходить курси хіміотерапії.

"На жаль, наші спроби змінити йому адресу перебування не завершилися успіхом. За час перебування в СІЗО і під домашнім арештом у мого підзахисного кардинально погіршився стан здоров'я. Він неодноразово лягав у лікарню, проходив обстеження і лікування і, як мені він сам повідомив, у нього діагностовано рак, онкологічне захворювання. Він уже пройшов три курси хіміотерапії і проходить зараз. Попереду ще стільки ж", - розповів Азаматов.

За словами адвоката, Чапух раніше неодноразово скаржився, що перебування під домашнім арештом в орендованій квартирі погано впливає на його стан здоров'я.

Нагадаємо, у січні цього року під час судового засідання в окупованому Сімферополі фігуранту справи "Веджіє Кашка" Чапуху стало погано в "Київському районному суді". Тоді для надання медичної допомоги Чапуху викликали "швидку допомогу".

Крім того, на початку жовтня адвокат Чапуха повідомляв, що політв'язень потребує тривалого лікування. У зв'язку з погіршення стану здоров'я Чапух був преведений з СІЗО в орендовану квартиру, де мав знаходитися під домашнім арештом.