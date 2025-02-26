В полиции рассказали подробности ДТП с участием сотрудника Херсонской ОВА

Так, 26 февраля, около 18:00, в Посад-Покровском произошло ДТП, в результате которого погиб 50-летний велосипедист.

По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Megan, который является заместителем главы Херсонской ОВА, во время движения по автодороге М-14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск", совершил наезд на мужчину, который совершил выезд со второстепенной дороги и пересекал проезжую часть.

"В результате происшествия водитель двухколесного транспортного средства получил травмы, не совместимые с жизнью. На месте ДТП работают следователи областного главка полиции. Автомобиль изъят и помещен на штрафплощадку", - говорится в сообщении.

По факту происшествия открыто производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть - нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к смерти потерпевшего.

С целью всестороннего и беспристрастного расследования полиция просит свидетелей происшествия позвонить по телефону (095) 346-32-51 или 102. Анонимность гарантируется.