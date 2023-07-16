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В полиции рассказали детали тройного убийства и ДТП в Харькове

Фото: в полиции рассказали детали тройного убийства и ДТП в Харькове (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства тройного убийства и смертельного ДТП, которые произошли 16 июля в Харькове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение прокуратуры Харьковской области Facebook.

Днем 16 июля 20-летний мужчина убил в квартире по улице Метростроителей в Харькове свою 10-летнюю сестру, мать и отчима. У всех погибших обнаружены ножевые ранения.

После этого злоумышленник вызвал автомобиль такси. Под угрозой применения ножа он отобрал автомобиль у водителя, а сам дальше уехал по городу.

В результате его вождения в районе перекрестка проспекта Героев Труда и Гвардейцев Широнинцев произошло ДТП. На месте аварии погиб 52-летний мужчина, переходивший в это время дорогу по пешеходному переходу.

Злоумышленник был задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины.

Решается вопрос относительно сообщения о подозрении задержанному. После этого прокуроры будут ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Харькове правоохранители задержали мужчину, который, предположительно, убил трех человек, похитил автомобиль и вызвал дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Недавно смертельное ДТП произошло в Кировоградской области. В результате аварии погибли трое несовершеннолетних, еще трех подростков госпитализировали.

До этого в Броварском районе Киевской области автомобиль Cherry выехал на обочину и столкнулся с деревом. В результате ДТП есть жертва и пострадавшие.

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