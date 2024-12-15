В полиции после теракта в Днепре заявили о попытке РФ расшатать Украину
Россияне вчера совершили очередной теракт в Украине. Такие действия направлены на то, чтобы ослабить общество.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Нацполиции, начальника криминальной полиции Андрея Небытова.
Небытов подчеркнул, что вчерашний теракт в Днепре, в результате которого пострадали правоохранители и военные, - это не просто эхо фронта.
"Россияне не жалеют ресурсов для совершения убийств защитников и правоохранителей в тылу, но цель врага - ослабить не только украинские силы безопасности и обороны, но и все общество и все государство", - подчеркнул правоохранитель.
Он пояснил, что вербуя террористов-подрывников среди граждан-предателей Украины, Россия пытается расшатать ситуацию внутри страны и расколоть общество.
"Все эти подрывы, поджоги автомобилей, уничтожение инфраструктуры - сознательные диверсии, которые одновременно усиливаются информационно-психологическими атаками врага для дискредитации военных и всей правоохранительной системы", - подытожил заместитель председателя Нацполиции.
Теракт в Днепре
Напомним, что вчера, 14 декабря, днем в одном из центральных районов Днепра прогремел взрыв. Как позже стало известно, жертвой взрыва стал военный, а двое правоохранителей пострадали.
Сначала местные СМИ сообщали о вероятном подрыве автомобиля, но позже появилась информация, что у входа в здание областного ТЦК сработало самодельное взрывное устройство.
Источники РБК-Украина сообщали, что взрыв в Днепре был квалифицирован как теракт.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.