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В полиции после теракта в Днепре заявили о попытке РФ расшатать Украину

Динпро, Воскресенье 15 декабря 2024 19:14
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В полиции после теракта в Днепре заявили о попытке РФ расшатать Украину Фото: в полиции объяснили мотивы РФ относительно теракта в Днепре (umdpl.info)
Автор: Карина Левицкая

Россияне вчера совершили очередной теракт в Украине. Такие действия направлены на то, чтобы ослабить общество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Нацполиции, начальника криминальной полиции Андрея Небытова.

Небытов подчеркнул, что вчерашний теракт в Днепре, в результате которого пострадали правоохранители и военные, - это не просто эхо фронта.

"Россияне не жалеют ресурсов для совершения убийств защитников и правоохранителей в тылу, но цель врага - ослабить не только украинские силы безопасности и обороны, но и все общество и все государство", - подчеркнул правоохранитель.

Он пояснил, что вербуя террористов-подрывников среди граждан-предателей Украины, Россия пытается расшатать ситуацию внутри страны и расколоть общество.

"Все эти подрывы, поджоги автомобилей, уничтожение инфраструктуры - сознательные диверсии, которые одновременно усиливаются информационно-психологическими атаками врага для дискредитации военных и всей правоохранительной системы", - подытожил заместитель председателя Нацполиции.

Теракт в Днепре

Напомним, что вчера, 14 декабря, днем в одном из центральных районов Днепра прогремел взрыв. Как позже стало известно, жертвой взрыва стал военный, а двое правоохранителей пострадали.

Сначала местные СМИ сообщали о вероятном подрыве автомобиля, но позже появилась информация, что у входа в здание областного ТЦК сработало самодельное взрывное устройство.

Источники РБК-Украина сообщали, что взрыв в Днепре был квалифицирован как теракт.

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