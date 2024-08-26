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В полиции Франции рассказали, в чем обвиняют Дурова

Понедельник 26 августа 2024 18:35
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В полиции Франции рассказали, в чем обвиняют Дурова Фото: Павел Дуров, основатель Telegram (facebook.com/durov)
Автор: Иван Носальский

Французские правоохранители обвиняют основателя Telegram Павла Дурова в том, что он отказывался сотрудничать для расследования ряда преступлений.

Об этом заявил представитель полиции Франции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отметил правоохранитель, Дуров “был пассивен” по отношению к киберпреступлениям и финансовым преступлениям в Telegram.

Также, по словам представителя полиции, дело Дурова расследуют национальное подразделение по борьбе с киберпреступностью и национальное управление по борьбе с мошенничеством. Он все еще находится под стражей.

Задержание Дурова

Напомним, 24 августа вечером французские правоохранители задержали основателя Telegram Павла Дурова. Это произошло в аэропорту под Парижем.

Позже стало известно, что ордер на арест Дурова выдали в рамках предварительного расследования, подробности которого официальные лица не раскрывали.

Обвинения Дурову могут предъявить, поскольку в его мессенджере нет модерации. При этом администрация Telegram не сотрудничает с властями в рамках расследований преступлений.

Более детально о деле Дурова - в материале РБК-Украина.

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Франция Павел Дуров
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