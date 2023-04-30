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В полиции дали инструкцию украинцам на случай ДТП: алгоритм действий

Фото: в полиции дали инструкцию украинцам на случай ДТП и напомнили, как следует себя вести (facebook com kyivcity gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

Когда человек попадает в ДТП, есть инструкция, которую следует выполнять в случае такой чрезвычайной ситуации. В частности, прежде всего, как советуют в полиции, не следует паниковать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.

"Если ДТП без пострадавших, тогда автопроисшествие будет оформлять патрульная полиция, но если есть пострадавшие - на место прибудет следственно-оперативная группа", - напоминают в полиции.

Пошаговая инструкция на случай ДТП

  • Выясните, есть ли травмированы ли вследствие автопроисшествия. Если есть, тогда необходимо вызвать скорую и оказывать пострадавшим лицам медицинскую помощь до приезда врачей;
  • Если потерпевшие отсутствуют - включите аварийную световую сигнализацию на автомобиле и выставьте знак аварийной остановки;
  • Не переставляйте автомобиль на другое место. Транспортное средство должно оставаться на том месте, где произошло ДТП, чтобы полицейские имели возможность выяснить все обстоятельства происшествия;
  • Если вышеперечисленное выполнили, звоните в полицию на номер 102 и укажите:
  1. точное место, где произошло дорожно-транспортное происшествие;
  2. есть ли потерпевшие (если есть, то сколько и какое их состояние);
  3. марки и модели автомобилей, получивших механические повреждения.

Как сообщалось, в случае ДТП украинцы могут составить протокол самостоятельно, не обращаясь в полицию. Для этого нужно оформить специальный документ для страховой компании.

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ДТП