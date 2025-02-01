Полиция задержала подозреваемого в убийстве военнослужащего ТЦК в Полтавской области

Полиция задержала подозреваемого в убийстве военного ТЦК в Пирятине Полтавской области. Также задержан и мобилизованный, который сбежал вместе с ним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Полтавской области.

"В течение нескольких часов оперативно-розыскных мероприятий мы установили местонахождение нападавших", - рассказал начальник полиции Полтавской области Евгений Рогачев.

Оказалось, что стрелял в военного житель Полтавщины 1984 года рождения. Его сообщник - житель Полтавы 1988 года рождения.

"В ходе проведения неотложного обыска следователи оружие у нападавшего изъяли. Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрениях и избрании им меры пресечения", - добавил он, отметив, что преступники задержаны.

По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством прокуратуры начато досудебное расследование уголовных производств, открытых по ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 и ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статей предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы.