Полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу под Киевом, - источники
В селе Софиевская Борщаговка произошла стрельба. Полиция задержала виновника происшествия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Полиция задержала стрелка, ждем официальную информацию", - сказал собеседник издания.
Более детальных подробностей он не раскрыл.
Стрельба в Софиевской Борщаговке
Напомним, сегодня, 8 мая, неизвестный устроил стрельбу в Софиевской Борщаговке под Киевом. В результате инцидента были погибшие.
Как отметила в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь Нацполиции Юлия Гирдвилис, сообщение о стрельбе поступило в полиции около 15:20.
Правоохранители отмечали, что начали спецоперацию для задержания стрелка.
В полиции не раскрыли более подробных деталей инцидента и не назвали число жертв.
К слову, несколько недель назад в Подольском районе Киева произошла стрельба на парковке. Между двумя мужчинами произошел конфликт.
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