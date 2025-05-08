Полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу под Киевом, - источники

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Более детальных подробностей он не раскрыл.

Стрельба в Софиевской Борщаговке

Напомним, сегодня, 8 мая, неизвестный устроил стрельбу в Софиевской Борщаговке под Киевом. В результате инцидента были погибшие.

Как отметила в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь Нацполиции Юлия Гирдвилис, сообщение о стрельбе поступило в полиции около 15:20.

Правоохранители отмечали, что начали спецоперацию для задержания стрелка.

В полиции не раскрыли более подробных деталей инцидента и не назвали число жертв.

К слову, несколько недель назад в Подольском районе Киева произошла стрельба на парковке. Между двумя мужчинами произошел конфликт.

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