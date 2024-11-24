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Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в отеле Киева

Киев, Воскресенье 24 ноября 2024 11:26
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Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в отеле Киева Фото: полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в отеле Киева 23 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Полиция задержала подозреваемого, устроившего стрельбу в отеле Киева 23 ноября. Один человек погиб, еще двое ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

"Стрелок, который устроил стрельбу в гостинице и смертельно ранил мужчину, задержан", - говорится в сообщении.

По данным полиции, детали будут обнародованы впоследствии.

Стрельба в Киеве

Как сообщалось, в ночь на 23 ноября в гостинице Киева произошла смертельная стрельба. Полиция Киева начала уголовное производство.

Кроме того, в Киеве, в Печерском районе, произошла стрельба в отеле и в феврале. Тогда один человек был ранен.

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