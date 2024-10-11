Полиция задержала мужчину, который напал на женщину-инспектора в центре Киева

Скандал с нападением на инспектора

Напомним, сегодня, 11 октября, водитель Toyota Highlander набросился на женщину-инспектора по парковке. Это произошло после того, как женщина сделала ему замечание за стоянку возле проезда.

Мужчина отказался выполнять требования инспектора и всячески мешал ей выполнять обязанности. В частности, он нанес женщине несколько ударов.

На место инцидента вызвали полицию. После этого правоохранители начали разыскивать злоумышленника.

К слову, в начале июня неизвестные мужчины напали на жену военного. Их через несколько дней задержала полиция.

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