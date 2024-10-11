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Полиция задержала мужчину, который напал на женщину-инспектора в центре Киева

Киев, Пятница 11 октября 2024 20:26
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Полиция задержала мужчину, который напал на женщину-инспектора в центре Киева Фото: полиция задержала мужчину, который напал на инспектора в Киеве (facebook.com/shevchenkivskepolice)
Автор: Иван Носальский

Правоохранители задержали мужчину, который набросился с кулаками на женщину-инспектора по парковке в центре Киева. Теперь злоумышленнику грозит тюремный срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Шевченковское управление полиции Главного управления Нацполиции в Киеве в Facebook.

Начальник Шевченковского управления полиции Игорь Падюк рассказал, что правоохранителям удалось оперативно установить местонахождение и задержать 54-летнего мужчину, который напал на инспектора.

Полиция задержала мужчину, который напал на женщину-инспектора в центре КиеваФото: задержание мужчины, который напал на инспектора (facebook.com/shevchenkivskepolice)

Следователи уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса (угрозы и насилие по отношению к должностному лицу или гражданину, который выполняет общественный долг). Санкция статьи предусматривает до 5 лет тюремного заключения.

Скандал с нападением на инспектора

Напомним, сегодня, 11 октября, водитель Toyota Highlander набросился на женщину-инспектора по парковке. Это произошло после того, как женщина сделала ему замечание за стоянку возле проезда.

Мужчина отказался выполнять требования инспектора и всячески мешал ей выполнять обязанности. В частности, он нанес женщине несколько ударов.

На место инцидента вызвали полицию. После этого правоохранители начали разыскивать злоумышленника.

К слову, в начале июня неизвестные мужчины напали на жену военного. Их через несколько дней задержала полиция.

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