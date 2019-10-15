Поліція затримала винуватця ДТП в Миколаївській області

Співробітники Національної поліції затримали водія, якого підозрюють у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) у Миколаївській області, в результаті якого загинули чотири людини і ще шестеро постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Як повідомляється, слідчі затримали 21-річного водія Opel Vectra в порядку ст. 208 (затримання уповноваженою службовою особою) Кримінально-процесуального кодексу. Найближчим часом суд обиратиме запобіжний захід.

Подія кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб) Кримінального кодексу.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди та причини встановлюються.

Нагадаємо, 15 жовтня в Миколаївській області зіткнулися два автомобілі, в результаті чого загинули чотири людини і ще шестеро постраждали. В результаті зіткнення двох автомобілів сталася пожежа, яка вогнеборці загасили та деблокували тіла двох загиблих з іншої машини.

Крім того, в Києві в результаті зіткнення автомобіля швидкої допомоги з легковим автомобілем Peugeot увечері в неділю, 13 жовтня, загинули водій і фельдшер швидкої п'ятеро людей, у тому числі троє дітей, постраждали.