Поліція затримала підозрюваних у вбивстві Шеремета

Українська поліція затримала підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Про це у Twitter повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

За словами Авакова, щойно Національна поліція затримала фігурантів справи про вбивство Павла Шеремета і оголошує їм підозри.

"Це підсумок дуже складною і наполегливої роботи справжніх фахівців і важливий крок до повного розкриття справи", - додав він.

Він також зазначив, що в справі про вбивство Шеремета йдуть активні слідчі дії, суд незабаром обере підозрюваним запобіжні заходи.

"Але, з огляду на суспільне значення цієї справи, ми проведемо терміновий брифінг, надамо всю можливу інформацію про хід розслідування", - додав міністр.

За словами нардепа Володимира Ар'єва, підозру пред'являють музиканту і військовому Андрію Антоненку. Він також є автором гімну Сил спеціальних операцій.

У Facebook Антоненко підтвердив, що підозру у вбивстві Шеремета пред'являють йому. Також він повідомив, що правоохоронці проведуть у нього обшук.

Крім того, адвокат Влад Добош повідомив про затримання лікаря і волонтера Юлії Кузьменко за підозрою в співучасті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про затримання ветеранів АТО Інни та Владислава Грищенків, які підозрюються в замаху на бізнесмена в Івано-Франківській області, а також можуть бути пов'язані з вбивством Шеремета.

У жовтні президент Володимир Зеленський заявляв про готовність змінити керівництво МВС, якщо не буде результатів розслідування у справі про вбивство Шеремета.

23 липня в Офісі президента пройшов брифінг, на якому правоохоронні органи мали відзвітувати про розслідування. У підсумку в черговий раз були повторені основні версії, але Зеленський отримав доступ до закритих матеріалів кримінальної справи Шеремета.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля.

