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Поліція затримала підозрюваного в організаціїї вбивства бійця АТО

Новини » Надзвичайні події     26.12.2019 - 10:42
Поліція затримала підозрюваного в організаціїї вбивства бійця АТО
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Правоохоронці розшукували його упродовж двох років

Поліція затримала ймовірного організатора убивства учасника АТО у 2017 році. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

У прес-службі заявили, що у 2017 році в місті Кагарлик сталося вбивство учасника антитерористичної операції на Донбасі. Поліція спочатку затримала ймовірного нападника. Кримінальне провадження з обвинувальним вироком вже направлено до суду.

"Його поплічнику, який був організатором цього нападу, вдалося втекти. Працівники Кагарлицького відділення поліції оголосили його в розшук і продовжували його пошуки", - розповіли у поліції.

Як зазначається, правоохоронці розшукували його упродовж двох років за хуліганство.

"Затриманим виявився 47-річний уродженець Кагарлика. Чолов'яга неодноразово відбував покарання за скоєні злочини у місцях позбавлення волі, мав вплив у кримінальному світі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 24 жовтня 2017 року під час бійки біля магазину в м. Кагарлик чоловік завдав ножем смертельних ударів 33-річному місцевому жителю, а його молодшому братові - проникаюче ножове поранення грудей. Життя останнього вдалося врятувати. Старший чоловік, учасник антитерористичної операції на сході України, помер на операційному столі.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва засудив до 13 років позбавлення волі Анатолія Чивікова, обвинуваченого у вбивстві ветерана АТО Сергія Олійника.

Також нещодавно у Києві помер ветеран АТО Ігор Панов (позивний "Хан"), якого жорстоко побили 9 листопада в під'їзді житлового будинку.

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