У п'ятницю, 29 листопада, поліція затримала чоловіка, який нападав на людей на Лондонському мосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Лондонської поліції Twitter.

Як повідомляється, чоловік був затриманий поліцією після того, як силовики оточили міст.

"Ми вважаємо, що кілька людей отримали поранення. Подальша інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні поліції.

Нагадаємо, очевидці бачили групу чоловіків, залучених в бійку на мосту. Потім прибула поліція, після чого були чутні постріли.

Видання Sky.News повідомило, що чоловік з ножем почав нападати на людей на мосту. Незабаром на місце події прибули правоохоронці і відкрили стрілянину. Нападник помер від вогнепального поранення.

Раніше РБК-Україна писало, що в Лондоні біля будівлі Міністерства внутрішніх справ на чоловіка було скоєно напад з ножем, після чого жертва зайшла в приміщення відомства попросити про допомогу.

Також повідомлялось, що іракські сили безпеки застрелили 16 протестувальників у місті Насірія, а також ввели комендантську годину в місті Наджафі після того, як демонстранти спалили там іранське консульство.