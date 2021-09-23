Поліція затримала чоловіка, який гуляв по Києву з гранатою в кишені

Порушника помітив перехожий та зателефонував до поліції. Він розказав, що на Русанівській набережній помітив невідомого, який переклав із однієї кишені в іншу предмет, схожий на гранату. На місце прибули вибухотехніки та оперативні працівники, які зупинили чоловіка для перевірки.

Під час поверхневого огляду в кишені чоловіка правоохоронці виявили гранату РГД-5 та запал. Зловмисник пояснив, що нібито знайшов гранату і вирішив залишити собі.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Чоловіку загрожує до семи років тюрьми.

Наразі йому повідомили про підозру та підготували клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.