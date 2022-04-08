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Поліція затримала мера Немирова, який влаштував стрілянину з автомата в міськраді

Фото: поліція затримала мера Немирова, який влаштував стрілянину з автомата в міськраді (facebook.com/vinn.police)
Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці затримали мера міста Немирів Вінницької області. Він влаштував стрілянину з автомата у міськраді під час конфлікту з волонтером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Вінницької області.

Як розповіли в поліції, зі слів потерпілого, він, як представник волонтерської організації, приніс до мерії гуманітарну допомогу для ЗСУ: каремати та інші речі. Й між ним та головою міста виник конфлікт.

"Під час суперечки мер погрожував волонтеру фізичною розправою, наніс кілька ударів та вистрелив в повітря з автомата. Потерпілий встиг покинути територію державної установи і викликав поліцію", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, 57-річного зловмисника поліцейські затримали на робочому місці. Постраждалих немає.

Разом з тим, слідство встановило, що підозрюваний раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Під час обшуку у службовому кабінеті мера поліцейські вилучили автоматичну зброю та набої до неї. Підстави зберігання та носіння зброї встановлюються.

Правопорушника затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі правоохоронці з’ясовують обставини та причини конфлікту в межах відкритого кримінального провадження за ч.4 ст. 296 ККУ (хуліганство). Такий злочин карається позбавленням волі на строк до семи років.

Тривають слідчі дії.

Фото: поліція затримала мера Немирова, який влаштував стрілянину з автомата в міськраді (facebook.com/vinn.police)

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