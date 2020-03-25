Коронавірус у Тернопільській області: поліція заблокувала шість населених пунктів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Населені пункти Швейків, Ковалівка та ще чотири інших блоковані поліцейськими

Для недопущення поширення коронавірусу у Тернопільській області правоохоронці заблокували шість населених пунктів у регіоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

Геращенко нагадав, що четверта жертва коронавірусу в Україні - 68-річний чоловік з Тернопільської області, контактував зі священником, у якого діагностували вірус. За даними МВС, всього у регіоні зі священнослужителем могли контактувати близько 500 осіб.

"Сам священик знаходиться у реанімації Тернопільскоі клінічної лікарні у важкому стані під апаратом штучної вентиляції легень. Лікарі борються за його життя. На даний час населені пункти Швейків, Ковалівка та 4 інших блоковані поліцейськими", - повідомив Геращенко.

Він також додав, що заблоковані села можуть бути осередком поширення вірусу, оскільки у цьому регіоні вже встановлено 5 випадків зараження COVID-19.

Нагадаємо, станом на ранок 25 березня, коронавірусом в Україні заразилися 113 осіб. Зокрема, перші випадки інфікування відбулись у Волинській, Одеській, Луганській та Запорізькій областях. Також повідомлялося про четвертий летальний випадок від інфекції у Тернопільській області.

Про те, що відбувається в Україні та світі через загрозу коронавірусу – у матеріалі РБК-Україна.