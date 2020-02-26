Поліція з'ясовує мотиви самопідпалу під Офісом президента

Поліція Києва встановлює мотиви самопідпалу під Офісом президента, постраждалого госпіталізовано. Про це йдеться в повідомленні поліції Києва.

Повідомляється, що, за словами свідків, під Офісом президента чоловік облився невідомою речовиною і підпалив себе. Правоохоронці, які забезпечували порядок під час акції, загасили полум'я і надали йому першу медичну допомогу. Чоловіка госпіталізували з опіками.

"Подію зареєстровано у Печерському управлінні поліції. Встановлюються особа потерпілого, обставини і мотиви такого вчинку", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, сьогодні у другій половині дня невідомий влаштував самопідпал біля Офісу президента. Після надання першої допомоги, він заявив, що влаштував акцію через те, що його сільська рада в Сумській області та Геокадастр нібито вкрали землю. Він уточнив, що чиновники не дали розпаювати ділянки.

Пізніше на інцидент відреагували в Офісі президента, а в Держслужбі з надзвичайних ситуацій відзначили, що вдалося попередити серйозні тілесні ушкодження.