В центре Киева избили священника

Полиция устанавливает обстоятельства нападения на священника в центре Киева. Проводится проверка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники, полицию Киева.
"Полиция Киева устанавливает обстоятельства произошедшего с участием священнослужителя в центре столицы. Информацию полицейские обнаружили сегодня во время мониторинга социальных сетей", - говорится в сообщении полиции.
РБК-Украина узнало из собственных источников, что речь идет о нападении на митрополита Крымского и Симферопольского Климента.
Как рассказали в полиции, в одном из Telegram-каналов говорилось, что трое неизвестных возле Михайловского собора совершили нападение на представителя церкви, также военнослужащего ВСУ.
"Указанное событие зарегистрировано, идет проверка. На место выехала следственно-оперативная группа, которая общается с потерпевшим, и выясняет все обстоятельства", - добавили в полиции.
Ранее РБК-Украина писало, что во Львовской области мужчина в военной форме напал на священника греко-католической церкви и выписал ему повестку.
Вероятно, причиной конфликта стало то, что во время погребения священнослужитель назвал погибшего сына военного рабом Божьим, а не по офицерскому званию.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.