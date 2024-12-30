Полиция идентифицировала убийцу женщины из Бучи с "красным маникюром": детали

Установлен убийца бучанки Ирины Филькиной: им оказался российский командир

Следственное управление Нацполиции Украины установило личность военного, причастного к убийству Ирины Филькиной, женщины с "красным маникюром", которая стала одной из жертв российской агрессии в Буче.

Связь с 52-летней Ириной исчезла еще в первые дни войны. С тех пор родные ее разыскивали, пока не узнали на фото и видео ее тело.

Мастер по маникюру, когда увидела свою работу на фото с сердечком на одном из ногтей, поняла - это ее клиентка.

Подозреваемым в убийстве является Артем Тареев, 1995 года рождения, командир 234-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ Российской Федерации.

Расследование

По данным следствия, 5 марта 2022 года Тареев отдал приказ обстрелять всех гражданских лиц, которые появятся в районе перекрестка улиц Яблунской и Водопроводной в Буче. В тот день около 11:15 Ирина Филькина, которая ехала на велосипеде, стала одной из жертв российских военных. Женщину расстреляли из автоматического оружия и БМД-2, выпустив не менее 15 пуль.

В общем, в результате этого приказа Тареева на улице Яблунской были убиты 13 мирных жителей. Фото тела Ирины Филькиной с ярким красным маникюром стало символом жестокости оккупантов и получило широкую огласку в мировых медиа.

Установление личности подозреваемого является важным шагом в расследовании военных преступлений, совершенных российскими войсками на территории Украины.

"Все причастные к убийствам мирного населения должны предстать перед международным правосудием." - отметили в Бучанском городском совете.