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Поліція порушила справу через смерть мера Кривого Рогу

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Кривий Ріг, Неділя 15 серпня 2021 17:45
Поліція порушила справу через смерть мера Кривого Рогу Фото: Костянтин Павлов, мер Кривого Рогу (facebook.com/Konstantin.Pavlov.main)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Наразі обставини його загибелі встановлюються.

Про це РБК-Україна сказала прес-секретар поліції Дніпропетровської області.

"Повідомлення до поліції надійшло 15 серпня близько 16:00. За попередньою інформацією, тіло чоловіка із вогнепальним пораненням виявлено на веранді власного будинку", - сказала вона.

На місці працюють поліцейські, які обстежують домоволодіння та встановлюють свідків події.

"За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України", - повідомила представник поліції.

На місці події перебувають керівник поліції Дніпропетровської області Анатолій Щадило, начальник поліції Кривого Рогу, слідчо-оперативні групи та криміналістична лабораторія.

"Також виїхала слідчо-оперативна група центрального апарату Національної поліції", - додала прес-секретар поліції.

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Кривий Ріг
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Поліція порушила справу через смерть мера Кривого Рогу
Поліція порушила справу через смерть мера Кривого Рогу
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