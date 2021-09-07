Поліція порушила справу через ДТП за участі мера Вознесенська

Поліція порушила кримінальну справу через аварію за участі мера Вознесенська Євгенія Величка. Автомобіль градоначальника сьогодні зіткнувся з пасажирським автобусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Миколаївської області .

Сьогодні вранці автомобіль Volkswagen Passat, яким керував мер Вознесенська, зіткнувся з автобусом на перетині вулиць Берегового та Черняховського. В результаті аварії постраждав очільник міста.

"Під час встановлення обставин ДТП стало відомо, що в салоні автобуса перебували діти. Їх до приїзду поліцейських забрали дорослі. За попередньою інформацією, із дітьми все гаразд", - розповіли в поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини та причини аварії. Подію кваліфікували як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.