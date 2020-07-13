Поліція уточнила кількість жертв ДТП під Києвом і відкрила справу

Жертвами дорожно-транспортної пригоди на Столичному шосе під Києвом стали чотири людини. Поліція відкрила кримінальну справу.

Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.

Як розповіли правоохоронці, ДТП сталася 12 липня близько 17:20. Автомобіль "Мерседес" зіткнувся з іншим авто, яке рухалося в попутному напрямку, після чого виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем "Хюндай".

"У результаті події водій і пасажири автомобіля "Хюндай", серед яких двоє малолітніх дітей, загинули. Хлопчика, 2006 року народження, доставлено до лікарняного закладу для надання медичної допомоги", - повідомили в поліції.

Правоохоронці затримали 39-річного водія автомобіля "Мерседес". Зараз він перебуває в лікарні.

За даним фактом відкрито справу за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкції статті передбачають позбавлення волі від 5 до 10 років.

Спочатку повідомлялося, що жертвами ДТП стали двоє дорослих і 8-річна дівчинка. Ще двоє дітей були госпіталізовані в критичному стані.

При цьому, за словами очевидців аварії, водій "Мерседеса" був у нетверезому стані та мав ознаки наркотичного сп'яніння.

Також повідомлялося, що днями у Львівській області сталося масове ДТП з бетономішалкою і вантажівкою, в результаті чого загинула одна людина, ще троє - постраждали.