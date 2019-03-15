Поліція уточнила число підозрюваних у причетності до теракту в Новій Зеландії

Раніше поліція повідомляла про чотирьох затриманих

По делу о теракте в Новой Зеландии полиция задержала троих человек. Об этом сообщается в официальном аккаунте полиции Новой Зеландии в Twitter.

Отметим, что ранее правоохранители сообщали о четверых задержанных.

Так, согласно сообщению, на данный момент одному мужчине предъявлены обвинения в убийстве, он должен предстать перед окружным судом завтра. Еще двое остаются под стражей.

Напомним, полиция Новой Зеландии предъявила обвинения первому подозреваемому в теракте в Новой Зеландии, в результате которого погибли 49 человек, пострадали около 48 человек.

Так, по данным полиции, одним из стрелков был 28-летний австралиец Брентон Таррант. Перед нападением он опубликовал в сети манифест, в котором объяснил свои мотивы расовыми причинами и назвал стрельбу террористической атакой.

Как писало РБК-Украина ранее, стрельбу в одной из мечетей устроил мужчина в шлеме и очках с автоматической винтовкой. После нападения власти просили жителей Крайстчерча оставаться в своих домах и сообщать о подозрительных фактах. Все школы и госучреждения города закрыты.