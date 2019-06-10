Поліція встановила нападників на журналіста в ТЦ "Барабашова"

Поліція Харкова встановила двох нападників на телеоператора Вадима Макарюка, який постраждав під час зіткнень на території ТЦ "Барабашово". Про це заявив заступник ГУНП в Харківській області - начальник слідчого управління Сергій Чиж, передають ХарківТіmеѕ.

За його словами, на даний момент встановлено двох нападників, які здійснювали активні дії щодо Макарюка.

"Ми бачимо, хто і як штовхає Макарюка... На даний момент встановлено два нападаючих, які здійснювали активні дії щодо журналіста. Ми розуміємо, хто це, на даний момент збираємо доказову базу", - заявив він.

Крім того, Чиж повідомив, що лікар надав слідству довідку про те, що в даний час заборонено розмовляти з потерпілим, враховуючи його стан здоров'я. Як тільки лікарі дозволять, з Макарюком будуть проведені слідчі дії. До цього часу слідство буде збирати докази у вигляді відео з місця події, а також призначено ряд експертиз.

Також буде проведено службове розслідування щодо дій співробітників поліції на місці конфлікту.

Зазначимо, конфлікт стався 7 червня на території ринок "Барабашово", під час якого постраждали 9 осіб. У поліції повідомляють, що група невідомих із близько 50 осіб зайшли на територію ринку для з'ясування спору майнового характеру з підприємцями.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста), статті 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та статті 187 (розбій) ККУ. Максимальне покарання за санкціями статей передбачає до 10 років позбавлення волі.