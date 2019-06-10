Поліція встановила нападників на журналіста в ТЦ "Барабашова"

Фото: ТЦ "Барабашово" (фото: wikipedia org UeArtemis)

На даний момент встановлено двох нападників, які здійснювали активні дії щодо Макарюка

Поліція Харкова встановила двох нападників на телеоператора Вадима Макарюка, який постраждав під час зіткнень на території ТЦ "Барабашово". Про це заявив заступник ГУНП в Харківській області - начальник слідчого управління Сергій Чиж, передають ХарківТіmеѕ.

За його словами, на даний момент встановлено двох нападників, які здійснювали активні дії щодо Макарюка.

"Ми бачимо, хто і як штовхає Макарюка... На даний момент встановлено два нападаючих, які здійснювали активні дії щодо журналіста. Ми розуміємо, хто це, на даний момент збираємо доказову базу", - заявив він.

Крім того, Чиж повідомив, що лікар надав слідству довідку про те, що в даний час заборонено розмовляти з потерпілим, враховуючи його стан здоров'я. Як тільки лікарі дозволять, з Макарюком будуть проведені слідчі дії. До цього часу слідство буде збирати докази у вигляді відео з місця події, а також призначено ряд експертиз.

Також буде проведено службове розслідування щодо дій співробітників поліції на місці конфлікту.

Зазначимо, конфлікт стався 7 червня на території ринок "Барабашово", під час якого постраждали 9 осіб. У поліції повідомляють, що група невідомих із близько 50 осіб зайшли на територію ринку для з'ясування спору майнового характеру з підприємцями.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста), статті 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та статті 187 (розбій) ККУ. Максимальне покарання за санкціями статей передбачає до 10 років позбавлення волі.