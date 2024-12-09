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Полиция опровергла слухи о нарушении домашнего ареста 17-летним фигурантом ДТП в Днепре

Понедельник 09 декабря 2024 21:17
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Полиция опровергла слухи о нарушении домашнего ареста 17-летним фигурантом ДТП в Днепре Иллюстративное фото: полиция опровергла слухи о нарушении домашнего ареста 17-летним фигурантом ДТП в Днепре (umdpl.info)
Автор: Наталья Кава

Пассажира из автомобиля BMW, которое совершило смертельную аварию в Днепре, якобы заметили за рулем автомобиля. В полиции напомнили, что он должен находиться под домашним арестом.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Что предшествовало

Сегодня в соцсетях начало распространяться видео с якобы 17-летним пассажиром автомобиля BMW, совершившим смертельную аварию в Днепре 1 декабря.

На видео молодой человек едет за рулем неизвестного автомобиля. В комментариях под видео пользователи соцсетей обратили внимание на то, что парень должен находиться под домашним арестом.

Реакция полиции

В полиции опровергли информацию о том, что якобы 17-летний пассажир автомобиля BMW ездит по городу за рулем. Там напомнили, что по решению суда фигуранту уголовного производства избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

"Подозреваемому запрещено покидать жилье в любое время суток. Полиция осуществляет контроль за соблюдением этого мероприятия. Наряду с этим, несовершеннолетнему не запрещено пользоваться Интернетом, в том числе и социальными сетями", - сообщили в полиции.

Смертельное ДТП в Днепре

Ранее мы писали о том, что 1 декабря в 19:45 в районе улицы Набережная Заводская в Днепре произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW не успел избежать столкновения с автомобилем Ford, совершавшим маневр разворота у остановки "Детский комбинат".

Впоследствии стало известно, что полиция Днепра сообщила о подозрении 19-летнему водителю автомобиля BMW, повлекшему смертельную аварию 1 декабря.

Также мы писали, что в Днепре суд избрал меру пресечения несовершеннолетнему пассажиру BMW - 17-летнего парня отправили под домашний арест.

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