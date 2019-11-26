Поліція повідомила подробиці ДТП на трасі Київ-Одеса

У поліції повідомили подробиці дорожньо-транспортної пригоди на Уманській трасі, в яку потрапило 11 автомобілів. Про це повідомляє управління поліції Черкаської області.

Вказано, що на місці працює слідчо-оперативна група, швидка допомога та працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Фото: місце ДТП

"Сьогодні вранці до поліції надійшло повідомлення про те, що на 226 км автодороги Київ-Одеса поблизу села Фурманка Уманського району трапилась масштабна дорожньо-транспортна пригода. В результаті ДТП пошкоджено 10 автомобілів та 1 рейсовий автобус, в якому знаходилось 20 пасажирів, з яких ніхто не постраждав", - сказано у повідомленні.

При цьому поліція інформує, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмовано 3 особи. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, в Черкаській області біля міста Умань на автодорозі "Київ - Одеса" через ожеледицю сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю 11 транспортних засобів. Так, зіткнулися 5 вантажних, 5 легкових автомобілів і 1 рейсовий автобус сполученням "Варшава - Херсон".

Як писало РБК-Україна, в Києві на Набережному шосе в ніч з 25 на 26 листопада сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів.

Додамо також, у Житомирській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса, в результаті якої госпіталізовано вісім осіб.