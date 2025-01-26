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Полиция расследует избиение подростками парня под Киевом

Киев, Воскресенье 26 января 2025 15:22
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Полиция расследует избиение подростками парня под Киевом Фото: полиция расследует избиение подростками парня под Киевом 25 января (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Подростки избили парня в селе Софиевская Борщаговка, под Киевом, 25 января. Полиция начала расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - совершение хулиганских действий группой лиц.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет", - говорят в полиции.

Работники полиции установили личность потерпевшего, а также других участников происшествия.

Сейчас правоохранители проводят необходимые следственные и процессуальные действия. Досудебное расследование продолжается.


Полиция расследует избиение подростками парня под Киевом (facebook.com/pol.kyivregion)

Напомним, что 25 января во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили в одном из Telegram-каналов видео, на котором подростки в селе Софиевская Борщаговка избивают парня.

Отметим, что за последнее время это не единственный подобный случай. Недавно всю Украину облетело видео инцидента в Белой Церкви, на котором несколько подростков избивают и словесно издеваются над 12-летней девушкой. Полиция уже установила фигурантов конфликта, а одного 16-летнего юношу суд даже оставил под стражей до 20 марта.

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Киев Киевская область Избиение ребенка Полиция Киева
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