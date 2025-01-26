Полиция расследует избиение подростками парня под Киевом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области .

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет", - говорят в полиции.

Напомним, что 25 января во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили в одном из Telegram-каналов видео, на котором подростки в селе Софиевская Борщаговка избивают парня.

Отметим, что за последнее время это не единственный подобный случай. Недавно всю Украину облетело видео инцидента в Белой Церкви, на котором несколько подростков избивают и словесно издеваются над 12-летней девушкой. Полиция уже установила фигурантов конфликта, а одного 16-летнего юношу суд даже оставил под стражей до 20 марта.

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