Поліція Роттердама прокоментувала застосування зброї на COVID-протестах

"Начальник поліції Роттердама Фред Вестербеке заявив, що правоохоронці закликали до спокою і виробляли попереджувальні постріли. Метою мітингувальників, які вчора пізно ввечері атакували поліцейських в Роттердамі, використовуючи, серед іншого, феєрверки і камені, були лише безлад і хаос", - йдеться в повідомленні.

У поліції підкреслюють, що протестувальники цілеспрямовано намагалися завдати важких травм правоохоронцям.

У поліції також спростували інформацію, поширену в соцмережах, ніби від куль правоохоронців загинув протестуючий. Поки відомо про сімох поранених, у двох - вогнепальні рани. За фактом використання поліцією службової зброї проводиться розслідування.

За агресивні дії було затримано 51 особу, близько половини з них - неповнолітні.

Міністр юстиції та безпеки Нідерландів Фердинанд Грапперхаус у свою чергу заявив, що мова йде не про акцію протесту, а про агресивні дії злочинних угруповань.

Щоб запобігти новим заворушенням, на вулиці в різних містах країни вийшли посилені наряди поліції.