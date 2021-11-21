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Поліція Роттердама прокоментувала застосування зброї на COVID-протестах

Автор: Анна Полисученко

Під час акції протесту проти карантинних обмежень в Роттердамі, що переросла в масові заворушення, поліція застосувала зброю. У відомстві заявляють, що діяли відповідно до своїх повноважень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

"Начальник поліції Роттердама Фред Вестербеке заявив, що правоохоронці закликали до спокою і виробляли попереджувальні постріли. Метою мітингувальників, які вчора пізно ввечері атакували поліцейських в Роттердамі, використовуючи, серед іншого, феєрверки і камені, були лише безлад і хаос", - йдеться в повідомленні.

У поліції підкреслюють, що протестувальники цілеспрямовано намагалися завдати важких травм правоохоронцям.

У поліції також спростували інформацію, поширену в соцмережах, ніби від куль правоохоронців загинув протестуючий. Поки відомо про сімох поранених, у двох - вогнепальні рани. За фактом використання поліцією службової зброї проводиться розслідування.

За агресивні дії було затримано 51 особу, близько половини з них - неповнолітні.

Міністр юстиції та безпеки Нідерландів Фердинанд Грапперхаус у свою чергу заявив, що мова йде не про акцію протесту, а про агресивні дії злочинних угруповань.

Щоб запобігти новим заворушенням, на вулиці в різних містах країни вийшли посилені наряди поліції.

Раніше ми писали, що у Роттердамі COVID-протест переріс у бунт. Поліція стріляла у відповідь, є поранені.

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