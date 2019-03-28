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Поліція розшукує водія BMW, який спричинив масштабне ДТП в Києві

Новини » Надзвичайні події    28.03.2019 - 12:42
Поліція розшукує водія BMW, який спричинив масштабне ДТП в Києві
Фото: ДТП в Києві (dtp.kiev.ua)

Унаслідок ДТП троє людей отримали поранення

Поліція Києва розшукує водія BMW, який втік з місця дорожньо-транспортної автопригоди (ДТП) на проспекті Валерія Лобановського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції

Як зазначається, подія трапилася близько 2-ї години на проспекті Валерія Лобановського у Голосіївському районі.

Попередньо встановлено, що автомобіль марки BMW рухався у напрямку Деміївської площі, де зіткнувся з автомобілем Chevrolet, який рухався у зустрічному напрямку. Після цього водій BMW здійснив наїзд на припарковані на узбіччі Daewoo, Renault та "ВАЗ" та зіткнувся з Mitsubishi, який їхав назустріч.

У результаті ДТП водій Daewoo, 1993 року народження, та пасажирка Chevrolet, 1987 року народження отримали тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості. Їх доставили до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі проводяться необхідні слідчі та розшукові дії зі встановлення механізму та обставин аварії, а також з’ясування особи та місцезнаходження водія BMW, який з місця події втік.

РБК-Україна писало, що у Києві вночі на проспекті Валерія Лобановського в районі Stereo Plaza позашляховик на зустрічній смузі розбив п'ять автомобілів.

Крім того, унаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) на Бориспільському шосе у ніч на 28 березня, в якій зіткнулися 19 автомобілів, постраждали троє людей. 

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