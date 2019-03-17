Поліція розслідує вбивство військовослужбовця у Харківській області

Військовослужбовець служив за контрактом у 92-й окремій механізованій бригаді ЗСУі

В пгт. Клугино-Башкировка Чугуевского района Харьковской области обнаружили тело военнослужащего с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу полиции области.

Сообщается, что тело обнаружили 16 марта около 16:10 вблизи местного кладбища в поселке Калугино-Башкировка.

Во время осмотра судебно-медицинским экспертом на теле умершего обнаружены колото-резаные раны шеи и рук, кровоподтеки в области грудной клетки.

В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские установили, что погибшим является 37-летний уроженец Луганской области. Мужчина проходил военную службу в городе Чугуев Харьковской области и с 13 марта не появлялся по месту несения службы. Тело умершего направлено в морг .

По данному факту полицией открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению уголовного правонарушения.

Фото: место происшествия (hk.npu.gov.ua)

Также известно, что найден мертвым военнослужащий служил по контракту в 92-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

"Солдат отсутствовал на службе 14.03.2019-15.03.2019, о чем было сообщено в соответствующие учреждения и были проведены мероприятия по розыску. По данному факту назначено служебное расследование", - говорится в сообщении бригады на странице в Facebook.

РБК-Украина писало, что на Донбассе в течение прошлых суток 16 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил один украинский военнослужащий погиб и еще один получил ранения.