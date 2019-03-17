Поліція розслідує вбивство військовослужбовця у Харківській області

Військовослужбовець служив за контрактом у 92-й окремій механізованій бригаді ЗСУі
В пгт. Клугино-Башкировка Чугуевского района Харьковской области обнаружили тело военнослужащего с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу полиции области.
Сообщается, что тело обнаружили 16 марта около 16:10 вблизи местного кладбища в поселке Калугино-Башкировка.
Во время осмотра судебно-медицинским экспертом на теле умершего обнаружены колото-резаные раны шеи и рук, кровоподтеки в области грудной клетки.
В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские установили, что погибшим является 37-летний уроженец Луганской области. Мужчина проходил военную службу в городе Чугуев Харьковской области и с 13 марта не появлялся по месту несения службы. Тело умершего направлено в морг .
По данному факту полицией открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению уголовного правонарушения.
Фото: место происшествия (hk.npu.gov.ua)
Также известно, что найден мертвым военнослужащий служил по контракту в 92-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.
"Солдат отсутствовал на службе 14.03.2019-15.03.2019, о чем было сообщено в соответствующие учреждения и были проведены мероприятия по розыску. По данному факту назначено служебное расследование", - говорится в сообщении бригады на странице в Facebook.