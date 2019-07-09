Поліція розслідує смерть двох дітей та жінки у Скадовську

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті двох дітей та жінки у місті Скадовськ. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Херсонської області.

Як зазначається, чоловік приїхав в Скадовськ, де на арендованій квартирі виявив тіла своєї 34-річної колишньої дружини та двох синів, 9-ти та 7-ми років. Відкрита справа за п.п.1,2 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство".

"Під час огляду на тілах загиблих видимих тілесних ушкоджень не виявлено, наявні ознаки асфікції (удушення, - ред.) у жінки. Трупи направлені в бюро судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 червня, у середу, поліція виявила тіло дитини в Одеській області. Виявилося, що це зникла 11-річна Дарина Лук'яненко.

Також РБК-Україна писало, що 23 червня знайшли вбитим 9-річного хлопчика. Тіло загиблого було виявлено в озері Вирлиця у Дарницькому районі столиці. Повідомлення про зникнення 9-річної дитини надійшло ввечері напередодні. Раніше хлочика розшукували.

Наступного дня поліція затримала підозрюваного у вбивстві 9-річного хлопчика. Ним виявився родич хлопчика.