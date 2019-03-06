Поліція розслідує побиття журналіста під Києвом

Невідомі особи побили журналіста та пошкодили відеокамеру

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту избиения журналиста в пгт Чабаны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции.

Как отмечается, сегодня, 6 марта, в 12:15 в полицию поступило сообщение от 37-летнего киевлянина о том, что в пгт. Чабаны неизвестные лица в помещении сельского совета его избили и повредили видеокамеру.

Уже через несколько минут по указанному адресу прибыла группа реагирования патрульной полиции.

По предварительным данным, журналиста одной из радиостанций и его коллегу неизвестные лица вытолкали из Чабановского сельского совета. В результате чего работник СМИ получил телесные повреждения и повреждена видеоаппаратура.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции, опрашиваются свидетели, выясняются все обстоятельства происшествия. Полицейские также проводят неотложные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершенному правонарушения.

Ранее РБК-Украина писало, что подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк глава Херсонского областного совета Владислав Мангер может быть причастен к нападению на журналиста Сергея Никитенко.