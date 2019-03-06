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Поліція розслідує побиття журналіста під Києвом

Новини » Політика    06.03.2019 - 15:17
Поліція розслідує побиття журналіста під Києвом
Ілюстративне фото (УНІАН)

Невідомі особи побили журналіста та пошкодили відеокамеру

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за фактом побиття журналіста у смт Чабани. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції. 

Як зазначається, сьогодні, 6 березня, о 12:15 до поліції надійшло повідомлення від 37-річного киянина про те, що в смт. Чабани невідомі особи в приміщенні сільської ради його побили та пошкодили відеокамеру.

Вже за кілька хвилин за вказаною адресою прибула група реагування патрульної поліції.

За попередніми даними, журналіста однієї з радіостанцій та його колегу невідомі особи виштовхали з Чабанівської сільської ради. В результаті чого працівник ЗМІ отримав тілесні ушкодження та пошкоджено відеоапаратуру.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України.

На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції, опитуються свідки, з’ясовуються всі обставини події. Поліцейські також проводять невідкладні заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєного правопорушення.

Поліція розслідує побиття журналіста під Києвом

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