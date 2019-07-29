Інцидент з нацгвардійцем в Одесі кваліфікували як спробу самогубства

Поліція відкрила кримінальну справу через спробу нацгвардійця застрелитися у Київському суді Одеси. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

Вказано, що поліція кваліфікувала інцидент з пораненням нацгвардійця як замах на самогубство.

"За попередніми даними, тілесні ушкодження у вигляді вогнепального поранення постраждалий, 1999 р. н., отримав, вистріливши собі у голову з табельної зброї. Наразі чоловік знаходиться у реанімації", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 15 ч. 2 та ст. 115 ч. 1 (замах на самогубство) Кримінального кодексу України. Обставини події з’ясовуються.

Нагадаємо, у Київському районному суді міста Одеси знайшли з вогнепальним пораненням солдата Національної гвардії. Зазначалося, що особовий склад Національної гвардії, який перебував у вартовому приміщенні, почув постріл. Після чого в одному з приміщень було знайдено солдата.

РБК-Україна раніше повідомляло, що в Київській області в ході конфлікту військовослужбовець Національної гвардії поранив двох чоловіків ножем, у результаті чого один з них помер. Військовослужбовця затримали. Слідчі мають намір повідомити йому про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.