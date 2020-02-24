Поліція розслідує загибель жінки в центрі Одеси через негоду

Поліція розслідує факт загибелі жінки в центрі Одеси через падіння на неї в результаті негоди дерева. Про це повідомили в прес-службі поліції Одеської області.

У поліції повідомили, що інцидент стався на вулиці Ніжинській. Через негоду дерево впало на 69-річну жінку, яка від отриманих травм померла ще до приїзду медиків.

"Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група Портофранківського відділення поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 з позначкою "нещасний випадок" Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Також правоохоронці закликали громадян до обережності через негоду, яка збережеться до кінця доби.

"Тримайтеся подалі від навісних конструкцій, щитів, ліній електропередач, дерев, а по можливості обмежте пересування по вулицях", - відзначили в поліції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Одесі через сильний вітер падають дерева, в місті багато пошкоджених машин, а також не ходять трамваї. На вулиці Марсельській вітром знесло зупинку, а на Куяльнику - дах із заводської будівлі.

Відзначимо, 24 лютого на Україну обрушився ураган "Юля". Рятувальники наполягають на посилення заходів власної безпеки і закликають громадян без зайвої необхідності не виходити на вулицю.