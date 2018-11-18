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Поліція розслідує бійку представників Нацкорпусу з екс-керівником "Східного корпусу"

Новини » Надзвичайні події    18.11.2018 - 23:50
Поліція розслідує бійку представників Нацкорпусу з екс-керівником "Східного корпусу"
Фото: Олег Ширяєв (facebook.com/Олег Ширяєв)

Олега Ширяєва із забоями доправлено до Харківської міської клінічної лікарні

У Харкові в спорткомплексі "Локомотив" у неділю, 18 листопада, ввечері сталася бійка між представниками Нацкорпусу та екс-керівником роти Нацполіції "Східний корпус" Олегом Ширяєвим, після якої останній опинився у лікарні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області та Facebook Ширяєва.

"Подія сталася 18 листопада близько 18:00 на території  спорткомплексу на вулиці Великій Панасівській. До Холодногірського відділу поліції надійшла заява від 32-річного чоловіка про те, що невідомі завдали йому тілесних ушкоджень", - йдеться в повідомленні поліції.

Потерпілого із забоями було доправлено до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги, поліцейські встановлюють усі обставини бійки та осіб, причетних до неї.

Водночас, зі слів самого Ширяєва, бійку спровокували конкретні представники Національного корпусу.

"Сьогодні я відвідав "Локомотив" де проходить Чемпіонат України з боксу. У приміщенні до мене підійшли представники Національного корпусу та почали погрожувати, після чого затіяли бійку", - йдеться в повідомленні.

Ширяєв стверджує, що на нього серед інших напали голова міжобласного об'єднання "Нацкорпус" у східних регіонах "Терен Схід" Максим Жорін і начальник харківського штабу Нацкорпусу Костянтин Немічев.

 

Сьогодні я відвідав «Локомотив» де проходить Чемпіонат України з боксу. В приміщенні до мене підійшли представники...

Опубліковано Олегом Ширяевим Неділя, 18 листопад 2018 р.

Інформація про подію зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень, вирішується питання щодо її кваліфікації за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 13 вересня 2018 колишньому керівникові "Східного корпусу" Олегу Ширяєву оголосили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

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