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Поліція розповіла деталі ДТП на зупинці у Києві та відкрила справу

Новини » Надзвичайні події     22.01.2020 - 11:29
Поліція розповіла деталі ДТП на зупинці у Києві та відкрила справу
Фото: ДТП у Києві (facebook.com/UA.KyivPolice)

Водій зіткнувся із тролейбусом та в’їхав у зупинку громадського транспорту

Водій автомобілю "Рено" не впорався з керуванням, зіткнувся із тролейбусом та в’їхав у зупинку громадського транспорту, в результаті чого загинула людина і двоє постраждали. Про це повідомляє прес-служба поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

На місці події працівники поліції встановили, що водій "Рено" наїхав на бордюр, після чого не впорався з керуванням і врізався у тролейбус. Після зіткнення легковик відкинуло на тротуар до зупинки громадського транспорту. Внаслідок ДТП загинув водій "Рено", його пасажир та чоловік, який стояв на зупинці, отримали травми та доставлені до медичного закладу.

Поліцейські встановлюють обставини автопригоди у Дніпровському районі столиці

Поліцейські встановлюють обставини автопригоди у Дніпровському районі столиці https://bit.ly/2RhgghT #поліція #Київ #новини #ДТП Національна поліція України Дніпровське управління поліції Аня Шевчук (Anna Shevchuk)

Опубліковано Поліція Києва Середа, 22 січня 2020 р.

Раніше повідомлялося, що у середу вранці, 15 січня, в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.

Нагадаємо, на автодорозі "Мукачево-Рогатин-Львів" в Закарпатській області зіткнулися два автомобілі, в результаті чого постраждали троє дітей і шестеро дорослих.

Крім того, у Вінницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинула людина та ще четверо постраждали.

У Києві авто в'їхало в зупинку, є жертва В Дніпрі на проспекті зіштовхнулися три автомобілі, є жертви
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