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Поліція розкрила вбивство працівниці Ради в липні 2019

Автор: РБК-Україна

Поліція Київської області розкрила вбивство працівниці Верховної ради України Антоніни Шпир в липні 2019 року. Підозрюваного затримано, йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Про це на брифінгу заявив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За його словами, на місці злочину вдалося зібрати докази, а в лабораторії отримали ДНК-профіль ймовірного вбивці.

"В подальшому ми відпрацювали всі випадки пограбування щодо жінок. І ми зрозуміли, що є людина, який скоювала злочини в Київській і Житомирській області... Останній факт був здійснений у Фастівському районі, це дало можливість встановити місце можливого проживання вбивці. Ним виявився громадянин, який неодноразово був судимий... останній раз він відбував покарання у 2011 році за грабіж", - заявив Нєбитов.

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Він додав, що злочинець напав на жінку, пограбував її, після чого затягнув на поле і вбив через те, що вона чинила опір. Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, в липні 2019 року в Київській області знайшли тіло зниклої безвісти працівниці гардеробу Верховної ради.

У поліції заявили, що смерть настала через удушення.

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