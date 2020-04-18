Поліція перевірить причетність глави АП до відео, де фура збила Зеленського

Національна поліція перевірить, чи причетний колишній очільник прес-служби Адміністрації п'ятого президента України Петра Порошенка до відео, де фура збиває Володимира Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.

На момент оприлюднення ролику, керівником прес-служби АП був Андрій Жигулін. В рішенні суду йдеться, що слідство у цій справі продовжено до 11 липня, щоб відпрацювати причетність до ймовірного злочину колишнього керівника Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента та його колег.

Зазначається, що рішення, чи необхідно буде проводити допити та обшуки, буде прийняте за результатами відпрацювання ймовірної причетності до злочину.

Також в період до 11 липня розраховують дослідити, чи є в діях Жигуліна ознаки злочину.

Крім того, у рішенні суду йдеться, що експерт, який досліджував відео, не виявив у ньому "ознак пропаганди культу насильства та жорстокості".

Нагадаємо, відео з фурою опублікували в штабі колишнього президента України Петра Порошенка під час президентських виборів.

РБК-Україна писало, що співробітники поліції встановили особу автора відео, на якому Володимира Зеленського збиває вантажівка.