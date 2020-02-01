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Поліція провела відпрацювання 5 населених пунктів на лінії розмежування

Новини » Суспільство     01.02.2020 - 12:40
Поліція провела відпрацювання 5 населених пунктів на лінії розмежування
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Правоохоронці провели профілактичні заходи на лінії розмежування поблизу Маріуполя

31 січня Правоохоронці провели профілактичні заходи на території п'яти селищ на лінії розмежування поблизу Маріуполя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

У відомстві розповіли, що відпрацювання було спрямоване на підвищення безпеки жителів прифронтових районів. В оперативно-профілактичному відпрацюванні були задіяні понад 100 правоохоронців. Зокрема, поліцейські працювали в населених пунктах Виноградне, Піонерське, Приморське Лівобережного району Маріуполя і Сопіно, Бердянське Волноваського району.

"Поліцейські вилучили у перехожого згортки з наркотичним засобом - каннабісом, а також розшукано безвісти зниклого 54-річного чоловіків. Поліція фіксувала випадки керування транспортом у стані сп'яніння та без відповідних документів... Виявлений факт підробки техпаспорта автомобіля", - йдеться в повідомленні.

Також правоохоронці виявили три сім'ї, які опинилися у складних життєвих обставинах і потребують допомоги. Відтепер вони будуть перебувати під пильною увагою правоохоронців. Оперативне стан на лінії розмежування поблизу Маріуполя контрольовано, наголошується в прес-релізі.

Нагадаємо, в Маріуполі Донецької області поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у нападі на трьох чоловік.

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