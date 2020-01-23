Поліція провела обшуки в букмекерській компанії "Фаворит спорт"

Фото: місце обшуку (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Обшуки були проведені в офісному приміщенні та за місцем мешкання фігурантів

Правоохоронці провели обшуки в букмекерській компанії "Фаворит спорт". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу київської прокуратури.

Зазначається, що після огляду веб-сайтів "favbet_com" та "favorit.com.ua" було встановлено, що за допомогою останніх надається доступ до проведення азартних ігор.

"В ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб, з метою отримання надприбутків, під виглядом випуску та реалізації лотерей "Фаворит спорт", та створення відповідного сайту в мережі інтернет, фактично проводила незаконну букмекерську діяльність, що підпадає під норми закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні", - йдеться в повідомленні.

Фото: місце обшуку (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Обшуки були проведені в офісному приміщенні та за місцем мешкання фігурантів. Було вилучено чорнові записи, комп’ютерну техніку, а також платіжні картки, через які здійснювалася легалізація отриманих коштів.

"На даний час вживаються дії направлені на встановлення всіх осіб, причетних до даного злочину, а за результатами проведення відповідних комп’ютерно-технічних експертиз буде вирішено питання про пред’явлення підозри за ст. 203-2 КК України", - додали у прес-службі.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв, що на виконання рішення Уряду правоохоронці до кінця дня повинні припинити діяльність гральних закладів.