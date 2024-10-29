На Прикарпатье возле общежития произошла стрельба в комендантский час, есть пострадавшие

Так, вчера в полицию обратились двое пострадавших 23-летних жителей Калуша, которые рассказали, что возле одного из общежитий неизвестные лица нанесли им телесные повреждения и произвели несколько выстрелов.

Инцидент произошел во время комендантского часа. На месте происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства, включая металлические шарики и образцы вещества бурого цвета, которые направлены на экспертизу.

Фото: полиция Ивано-Франковской области

Благодаря оперативным действиям полиция быстро установила личности нападавших. Ими оказались двое местных жителей 40 и 28 лет, ранее судимых за наркопреступления и имущественные правонарушения.

У одного из фигурантов полиция изъяла пневматический пистолет с металлическими шариками.

В настоящее время следственные действия продолжаются. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. По этой статье злоумышленникам грозит от трех до семи лет лишения свободы.