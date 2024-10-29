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На Прикарпатье возле общежития произошла стрельба в комендантский час, есть пострадавшие

Калуш, Вторник 29 октября 2024 16:09
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На Прикарпатье возле общежития произошла стрельба в комендантский час, есть пострадавшие Фто: В Прикарпатье произошел вооруженный конфликт во время комендантского часа (freepik)
Автор: Владислава Ткаченко

В Калуше между местными жителями вспыхнул конфликт, завершившийся стрельбой. Полиция уже открыла уголовное производство по факту хулиганства с применением оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию в Ивано-Франковской области.

Так, вчера в полицию обратились двое пострадавших 23-летних жителей Калуша, которые рассказали, что возле одного из общежитий неизвестные лица нанесли им телесные повреждения и произвели несколько выстрелов.

Инцидент произошел во время комендантского часа. На месте происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства, включая металлические шарики и образцы вещества бурого цвета, которые направлены на экспертизу.

Фото: полиция Ивано-Франковской области

Благодаря оперативным действиям полиция быстро установила личности нападавших. Ими оказались двое местных жителей 40 и 28 лет, ранее судимых за наркопреступления и имущественные правонарушения.

У одного из фигурантов полиция изъяла пневматический пистолет с металлическими шариками.

В настоящее время следственные действия продолжаются. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. По этой статье злоумышленникам грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, что служба безопасности выявила жителя Калушского района Ивано-Франковской области, который создал и администрировал группу в Viber, где сообщали актуальные места выдачи повесток. Мужчина признал свою вину и выразил желание заключить сделку со следствием.

Кроме того, правоохранители нейтрализовали преступную группировку, которая пыталась терроризировать жителей западных областей Украины. Банда действовала под контролем известного криминального авторитета в Ивано-Франковской области.

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