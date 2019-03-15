Поліція пред'явила звинувачення першому підозрюваному в теракті в Новій Зеландії

Усього поліція затримала чотирьох підозрюваних у теракті в Новій Зеландії

Полиция Новой Зеландии предъявила обвинения первому подозреваемому в теракте в Новой Зеландии. Об этом сообщил ​комиссар полиции страны Майк Буш, передает New Zealand Herald.

По его словам, полиция завершила "активные" поиски подозреваемых в массовой стрельбе в двух мечетях города Крайстчерча.

Комиссар проинформировал, что всего в связи терактом в мечетях Новой Зеландии были задержаны трое мужчин и одна женщина. По его словам, все четверо подозреваемых не состояли в террористических организациях, при этом одному из них уже предъявили обвинение в убийстве.

​Также представитель полиции рассказал, что сейчас правоохранители по всей стране проводят проверки, чтобы убедиться в отсутствии новой опасности для местных жителей. На Динс-авеню и Линвуд-авеню, где расположены обе мечети, правоохранители обнаружили большое количество огнестрельного оружия.

Кроме того, местная полиция не владеет данными разведки о потенциальной угрозе нападения в День Святого Патрика, который в этом году новозеландцы будут праздновать 17 марта.

Напомним, число погибших при теракте в Новой Зеландии достигло 49 человек, пострадали около 48 человек.

Так, по данным полиции, одним из стрелков был 28-летний австралиец Брентон Таррант. Перед нападением он опубликовал в сети манифест, в котором объяснил свои мотивы расовыми причинами и назвал стрельбу террористической атакой.

Как писало РБК-Украина ранее, стрельбу в одной из мечетей устроил мужчина в шлеме и очках с автоматической винтовкой. После нападения власти просят жителей Крайстчерча оставаться в своих домах и сообщать о подозрительных фактах. Все школы и госучреждения города закрыты.